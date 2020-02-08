: Günün Özeti

08.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:50

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlib'te sular durulmuyor, TSK rejime müdahale hazırlığında

Suriye'de arkasına Rusya'nın hava desteğini alan Şam rejimi, İdlib şehir merkezini tehdit ediyor.Siviller ise bir kez daha Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini "Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu.

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Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722'ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü 86 ölüm ve 3 bin 399 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 34 bin 546'ya çıktı.

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Van-Çatak kara yoluna çığ düşmesi

Çatak'ta dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgeye giden Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen incelemelerde bulundu.

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Beyaz örtü her yeri sardı

Yurdun büyük bir kısmı kar altında.Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde yollar kapandı.. Bingöl'de Karlıova ve Yedisu

ilçeleri tamamen kara gömüldü.Erzincan'da ise kapanan 280 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu.İl özel İdaresi ekipleri gözün gözü görmediği noktalarda temizleme işlemlerine devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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