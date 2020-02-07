: Günün Özeti

07.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:40

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 158'inci gününe girdi.

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Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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Elazığ depreminin şiddeti hastanedeki kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar depremin şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

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Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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