: Günün Özeti

05.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:24

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni Suriye politikasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejim nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa, bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan ve karadan yapılan her saldırı kaynağı aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır" dedi.

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Pompeo: "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye rejim güçlerini gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" dedi.

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YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur" dedi.

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TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi

Çin'de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 490'a yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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