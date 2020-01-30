: Günün Özeti

30.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:41

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı

Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev aldı.

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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Arihah kasabasında düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı. Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor.

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Resulayn'da kamu binaları hizmet vermeye başladı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG işgalinden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde yeniden kamu hizmeti verilmeye başlandı.

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İstanbul'un zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 67

İstanbul'daki konutların yüzde 67'si zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. Bu çerçevede yüzde 33'lük kısmın ise halen zorunlu deprem sigortası bulunmamakta. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut olan 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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