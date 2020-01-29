: Günün Özeti

29.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:38

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Depremde 11'kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

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Bakan Soylu: "3 Şubat'ta açılacak olan okullar, Elazığ'ın tamamında 10 Şubat'ta açılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 Şubat'ta açılacak olan okullar, Elazığ'ın tamamında 10 Şubat'ta aynı zamanda da Malatya'ya açılacak okullar için Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılacak" dedi.

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Depremzede Emir'e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi

Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

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Arnavutluk, Irak ve Küba'da aynı saatlerde üst üste depremler meydana geldi

Arnavutluk, Irak ve Küba'da aynı saatlerde üst üste depremler meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, Küba'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Dışişleri'nden Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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