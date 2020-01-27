: Günün Özeti

27.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:35

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Deprem alanında sabahın ilk ışıklarıyla aramalara devam edildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 4 katlı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki yıkım alanında sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmaları devam etti. Enkaz altında en az 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor. Aramalar havadan drone ile de görüntülendi.

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Depremzedeler geceyi çadırda geçiriyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki depremzedeler, geceyi kurulan çadırlarda geçiriyor.

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Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

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Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi

Çin'de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.

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İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

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Ambulansla karlı zeminde drift

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli ambulans, Van'a yaptığı sevk dönüşü karlı zeminde drift yapması cep telefonuyla görüntülendi.

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Şaha kalkan traktör 2 kişiyi üzerinden fırlattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 2 tonluk kaya parçasının kaldırılması esnasında traktör şaha kalktı. Ağırlık yapmaya çalışan 2 kişi traktörün üzerinden fırlayarak olayı yara almadan atlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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