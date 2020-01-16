: Günün Özeti

16.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:58

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yılın ilk PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12'den yüzde 11,25'e indirilmesine karar verdi. Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verdiği bildirildi.

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"Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirisi bu projenin ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri yok" dedi.

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İdlib'te ölü sayısı 19'a yükseldi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi.

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Pakistan'da ölü sayısı 101'e ulaştı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Eski Korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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