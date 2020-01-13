Günün Özeti

13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:30

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Lİbya'da ateşkes süreci

Libya'da Hafter ateşkesi ihlal etti. Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.Darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler vatandaşların evine de baskınlar düzenleyerek mülklerini yağmaladı.

...

İran'da neler oluyor ? İran'da gerginlik tırmanıyor. Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun kabul edilmesi sonrasında sokaklar bir kez daha karıştı.

...

Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başlatıldı.

...

Cari işlemler hesabı Kasım'da açık verdi

2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi.

...

Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine başkent Manila'da eğitime ara verildi. Sismologlar, her an bir patlama olabileceğini belirterek volkanik tsunami uyarılarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA