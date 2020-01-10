: Günün Özeti

10.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:47

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Trudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağını İran'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

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Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu. Torununu bekleyen Halime Kadran, evladına kavuştuğu sırada baygınlık geçirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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