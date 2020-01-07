: Günün Özeti

07.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:24

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

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"Son 1 ayda İdlib'den 300 bini aşkın kişi yerinden edildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdib'den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi. Şu anda AFAD'ımızdan ve Kızılayımıza, tüm yardım derneklerimizden devletimizin tüm anlayışlarına ve belediyelerimize kadar herkes orada o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarf ediyor. Biz Avrupa ve batı değiliz" dedi.

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Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı

İstanbul'da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına sabah da devam etti. İşe giden vatandaşlar fırtına nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi. Bazı vatandaşlar ise rüzgarın ters çevirdiği şemsiyesini açmak için uzun süre mücadele verdi.

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Doğu Anadolu donuyor Göller buz tuttu.Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Ucuz konuta 10 kat talep geldi TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu konutlar için gelen talep 1 milyona yaklaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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