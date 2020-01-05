: Günün Özeti

05.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:53

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin asker, Karsın Sarıkamış ilçesinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

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Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor

Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

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Trablus'ta askeri okula saldırı: 30 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

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Şehit Fethi Sekin, şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı

Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

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Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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