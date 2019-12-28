: Günün Özeti

28.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:55

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı

Yerli otomobilin tanıtımını televizyonda izleyen Şanlıurfalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yerli ve milli otomobille gururlandıklarını belirtti.

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Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

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Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında

Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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Sultangazi'de kar yağışı

İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

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Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da dün sabah saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 24 saatte 36 artçı deprem daha meydana geldi.

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Evlat nöbetindeki Hüsniye annenin kızı Mekiye evine döndü

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya'nın önceki gün terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, terör örgütünden kaçtığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kandırılarak gittiğini belirten Kaya, "Aradan yıllar geçtikten sonra kaçıp geldim. Şuanda çok mutluyum aileme kavuştum. Çok mutluyum. İyi ki geldim, iyi ki oradan çıkıp geldim aileme kavuştum. Şuanda çok mutluyum. Çok sevinçliyim yeni doğdum. Yeni doğdum dünyaya. Böyle kendimi his ediyorum" dedi.

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'Hanutçuluk' operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'da, eğlence mekanları önünde 'hanutçuluk' yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında rüşvet iddiası nedeniyle 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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