: Günün Özeti

14.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:27

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosu'nun 'Ermeni kararı'nı kınayarak reddetti.

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FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi

Edirne'de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti.

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Tel Abyad'da siviller dükkan ve evlerini tamir etti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da, siviller terör saldırıları sonucu zarar gören evlerini ve dükkanlarını tamir etti. Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri da saldırılar sonucu hasar gören ev ve dükkanları tamir eden sivillere yardım etti.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 103'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 103'üncü gününde de devam ediyor.

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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul kent genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulamasında helikopter destekli denetimler yapıldı.

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85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze'yi Cumhurbaşkanı misafir etti

Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la görüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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