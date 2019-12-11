: Günün Özeti

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüt"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeni bir dünya için Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüt, terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüt" dedi.

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HDP önünde ailelerin evlat nöbeti 100. günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ve aralarında Diyarbakırlı ailelerinde bulunduğu 57 ailenin evlat nöbeti 100'üncü güne ulaştı.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Bu paralar "gaybubet" evlerinden çıktı

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 22 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan hücre evlerinde 350 bin lira tutarında döviz ve ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolar ele geçirildi.

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Fransa'daki gösterilere 339 bin kişi katıldı

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ediyor. Dün gerçekleştirilen gösterilere ülke genelinde 339 bin kişi katıldı.

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Depremin merkezinde vatandaşlar sokakta

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesinde vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

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Cari fazla ekimde azaldı

Cari işlemler fazlası, 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Yılın son faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 2019 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda son üç toplantıda alınan 1000 baz puanlık indirime yeni bir ekleme yapılacağı bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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