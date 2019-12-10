: Günün Özeti

10.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:18

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Erdoğan, "Macron kalkıp 'Bir NATO üyesi nasıl S-400 alır' dedi. Sana mı soracağım? Bunlar bugüne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler" ifadelerini kullandı.

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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatımızla ülkemizin güvenlik endişelerinin giderilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesi, bölge halkının PKK-YPG ve DEAŞ baskısından kurtarılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamın oluşturulması hedeflenmiştir" dedi.

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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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"Enkazdaki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, iki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vali Toprak, bahçe duvarı nedeniyle evdeki göçüğün geç fark edildiğini ve enkazda kalanların bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

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Kayıp dağcıları aramak için 40 kişilik özel tim görevlendirildi

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Dağcıları aramak için 40 kişilik olarak kurulan özel tim helikopterle montun bulunduğu bölgeye sevk edildi.

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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

Erzincan'da otomobile çarpan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 20 kişi yaralandı. Otobüsün başında bir şahıs, "Gitti ekmek teknem" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

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Trafikte "seferberlik" 2019 yılında ölümleri 870 azalttı

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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