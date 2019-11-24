Günün özeti

24.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:35

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir" dedi.

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3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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Yahudi yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi: 5 yaralı

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentine baskın düzenledi.

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Irak'taki protestolarda kanlı gece: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

Kenya'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 hayatını kaybetti. Bazı yollar enkaz ve çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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Rusya'da vinç işçileri ezdi

Rusya'da park halindeki vinç, bir kamyonun çarpması sonucu çalışan işçileri ezdi.

(İHA)

Kaynak: İHA