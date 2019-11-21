Günün özeti

21.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:25

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle dönemimiz olacak. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek pazardaki payını artıracağız. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz" dedi.

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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: Ez az 10 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

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Tel Abyad şehircilik hizmetlerine kavuşuyor

Uzun yıllar terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan ve hiçbir şehircilik hizmeti alamayan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bozuk olan yollarda asfalt çalışmaları yapılıyor.

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"TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek"

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadalu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

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Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Sarayburnu'nda surlar restore ediliyor. Tarihi surların restore çalışmaları havadan görüntülendi.

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Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı.

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İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

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Kasımda Beykoz başka güzel

İstanbul'un en yeşil ilçelerinden olan Beykoz, sonbaharda büyüleyici renkleri ile görenleri hayran bırakıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA