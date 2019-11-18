Günün özeti

18.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:22

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Suriye'den Türkiye'ye geçen 'turuncu' listedeki El-Kaide üyesi tutuklandı

Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mevlüt Cüşkün tutuklandı. El-Kaide üyesi, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 77'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 77'nci gününde de devam ediyor.

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ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

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Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şili'de protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Göstericilerin bu kez bir yıl önce polis baskınında öldürülen Mapuche mensubu Camilo Catrillanca için sokağa indiği gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

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Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong polisi, günlerdir protestocu öğrenciler tarafından ablukaya alınan Hong Kong Politeknik Üniversitesine girme kararı aldı. Polis ekipleriyle çatışan öğrenciler barikatları ateşe verince kampüsün bazı bölgelerinde yangın çıktı.

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Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemleri yapılırken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları kullanılmaya devam ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA