Günün özeti

14.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:12

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınamaların üstesinden diyalogla gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 sistemi ile F35 programı başta olmak üzere bu alanda sınamaların üstesinden diyalogla gelinebileceğini belirterek "Türkiye'nin Patriot konusunda maruz kaldığı sorunu Osaka'da ifade etmişti. Sayın Başkan'a şayet istenilen şartlar teklif verilmesi halinde Patriot alabileceğimiz söyledim. Türkiye olarak ABD olarak kongreyle yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkan'la paylaştım" dedi.

...

Sanayi üretimi Eylül'de arttı

Sanayi üretimi 2019 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

...

"Değişimin karşısında durursak yok olur gideriz"

İzmir'de düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum'da Türkiye'nin gelecekte fırsatların tehditlerden daha fazla olduğu bir ülke olacağını söyleyen 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Değişimin karşısında durursak yok olur gideriz. Küresel gelişmeler son 10 yıldır iç açıcı değil. Dünya büyümüyor" dedi.

...

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede dördüncü günü

Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi dördüncü gününde sürüyor.

...

HDP İl Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şafak vakti düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

...

Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze'nin farklı bölgelere yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken daha fazla can kaybı olmaması amacıyla ateşkes sağlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA