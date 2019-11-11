Günün özeti

11.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:24

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

11 Milyon fidan toprakla buluştu

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" yurt genelindeki ağaçlandırma kampanyası bu sloganla başladı.

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Geleceğe Nefes olacak ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan toprakla buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede. Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Bunların derdi Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı" dedi.

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MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

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Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inlerine girildi

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran-5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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FETÖ davalarından 270'i tamamlandı Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

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Evlat nöbetindeki annelerin direnişi 70'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 70'inci gününde de devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA