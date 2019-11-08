Günün özeti

08.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:59

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Mevlid Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün yeryüzü, Resulullah'ın, çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, İslam ahlakını en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır" dedi.

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Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mektubu Trump'a takdim edeceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Trump 13 Kasım ziyareti için 'iyi bir hazırlık yapıyoruz' dedi. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarılı bir ziyaret olur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği mektubu kendisine takdim edeceğini de söyledi.

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AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler. İlk etapta 67 bina inşa edildi ve 112 aile yerleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı: "Kıran-5 Operasyonu başladı"

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

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Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Aydın'a getirildi. Yüzlerce mağdurdan topladığı iddia edilen 375 milyon TL'yi batırdığını öne süren Bitcoin Safiye'nin, hizmetçisini de 61 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA