Günün özeti

01.11.2019 17:35

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Adil Öksüz iddianamesinde yeni gelişme

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından saklanmasına yardım eden 1'i firari 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

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PKK/KCK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'na operasyon

Van'da PKK/KCK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Diş hekiminin sahte olduğunu öğrenen mahalleli şok oldu

Adana'da vatandaşlar, mahallelerindeki diş hekiminin bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi olduğunu öğrenince şok oldu.

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Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı. 14 aylık çalışma sonucunda yüzde 50 seviyeye ulaşınca kategorisinde rekoru da beraberinde getirmiş oldu.

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Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA