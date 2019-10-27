Günün özeti

27.10.2019 18:30

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

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Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

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Bakan Soylu: "Emniyette arama timi oluşturulacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD'la koordineli bir şekilde oluşturulacak" dedi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 55'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 55'inci gününde de devam ediyor.

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Asker eğlencesinde magandalar trafikte havaya ateş açtı

stanbul'da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli'de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra konvoy halinde çıktıkları caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı. Binaların arasında da havai fişek fırlatan şahıslar, trafikte ise yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. O anlar kameralara yansıdı.

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Evlere dadanan genç kız çetesi kamerada

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA