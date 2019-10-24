Günün özeti

24.10.2019 17:55

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdi. Kurul, enflasyonun ana eğilimine dair göstergelerin arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini, bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etti.

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ABD Başkanı Trump : "Yaptırımlar kalkacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyon kapsamında uyguladıkları yaptırımların kaldırılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

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Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasının ardından Rus Devriye Polisi, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi yaptı.

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MSB: "Şu ana kadar 40 mayın, 227 EYP etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 40 mayın ve 227 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soçi'de varılan mutabakat kapsamında bölgedeki çalışmaların Rus ve TSK karargahları arasında değerlendirildiği de belirtildi.

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MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, PKK'nın üst düzey sorumluları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.

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Bakan Varank ve Pakdemirli, Samsun'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Samsun'a geldi.

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Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma vaadiyle 58 mağdurdan harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para alarak milyonluk vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA