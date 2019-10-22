Günün özeti

22.10.2019 18:35

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Sözler tutulmazsa harekat devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci sahada takip ediyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

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"Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

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"Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 adet mayın ve 180 adet EYP'nin imha edildiğini bildirdi.

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HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı.

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Firari Ergenekon savcısı yakalandı

FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.

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Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

Bakan Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

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Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çift balkonda halı silkelerken aşağı düşerek yaralandı.

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Fren yerine gaza basan sürücü pazara böyle daldı

Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2'si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Oto faresi suç makinesi çıktı

Gaziantep'te bir otoparkta bulunan araçlardan hırsızlık yapan şahıs operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın bir ay içerisinde 9 adet otodan hırsızlık olayına karıştığı, öncesinden de 6 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

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Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti

Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.

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Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

Edirne'de, Devlet Demir Yollarına ait bir alt geçit, kişi ya da kişilerce tahribata uğradı. Aydınlatma sistemleri zarar gören ve özellikle geceleri korku saçan alt geçit için mahalle muhtarı bir çözüm bulunmasını istiyor.

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Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı

Sivas'ta müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar süren 748 yıllık Gök Medrese, gece görüntüsüyle de hayran bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA