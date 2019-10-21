Günün özeti

21.10.2019 17:40

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor ABD-Türkiye anlaşmasının ardından gözler Erdoğan'ın Putin ile Soçi buluşmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rus lider Putin ile müzakere süreci bekliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatı gerekçe göstererek foruma katılmayanlara sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TRT World Forum'a Pınar Barış Harekatı'nı gerekçe göstererek katılmayanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum, terör örgütlerine destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok" dedi.

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Ege Denizi'nde göçmen hareketliliği: 378 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan toplamda 378 göçmeni operasyonla yakaladı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 49'uncu günde de devam ediyor.

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HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı.

(İHA)

(İHA)

Kaynak: İHA