Günün özeti

15.10.2019 18:20

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 6 gün geride kaldı. Şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 595 oldu. 42 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

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"Bin kilometre karelik alanı terörden kurtardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah itibariyle yaklaşık bin kilometre karelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Kısa sürede Mümbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basınına konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaleme aldığı makalesinde, "Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda Suriye'nin kuzeyi için bir plan geliştirdik" dedi.

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İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda

İhlas Haber Ajansı ekibi, bölgede olup biteni; öncü, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla vatandaşa aktarmaya devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda, bir terör koridoru kurulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.Türk askeri sınır ötesinde destan yazarken, üçüncü göz olan gazetecilerde her zorluğa göğüs gerip dünyayı bilgilendiriyor.

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MHP'den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör yandaşlarının saldırısına uğrayarak gasp edilen ve dik duruşu ile büyük takdir toplayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül'ü üstün cesaret plaketi ile ödüllendirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA