Günün özeti

14.10.2019 18:10

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. Arama tarama faaliyetlerine başlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. zirvesinde Barış Pınarı Harekatını anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zirvede hem konseyimizin, hem ikili ilişkilerimiz geleceğini ele alma fırsatı olacak. Muhataplarımıza Barış Pınarı harekatımız hakkında kapsamlı bilgi vereceğiz. Büke'deki temaslarımızın Türk Konseyi üyesi ülkelerle aramızdaki ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini grupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil" dedi.

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Trump: "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?"

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.

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Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.

(İHA)

Kaynak: İHA