Günün özeti

02.10.2019 18:10

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

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Bakan Akar: "F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

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İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

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Esenler Otogarı'nda yıkım işlemleri başladı

İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda belediyenin yıkım ve temizlik işlemleri başladı.

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Borçka'da sel mağduru aileler evlerine dönüyor

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 14 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarılmıştı. O sel mağdurları aileler evlerine dönmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA