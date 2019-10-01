Günün özeti

01.10.2019 18:10

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

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Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Marmara Denizi merkezli depremin ardından hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı. Yoğunlukla İstanbul'dan olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den yaklaşık 2000'i aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

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Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ile görüştü

ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres'ten Kıbrıs meselesi üzerine önümüzdeki günlerde 3'lü ya da 5'li görüşme olacağı yönünde mesaj aldığını belirtti.

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Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu'yu Orta Doğu'ya bağlayacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu'da başlayan Karadeniz-Akdeniz kara yolunun önemine değinerek, "Yolun tamamlanmasıyla birlikte, Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak. Buna ilaveten, Samsun-Sarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz" dedi.

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(İHA)

Kaynak: İHA