Günün özeti

24.09.2019 18:15

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İstanbul'da deprem paniği Deprem 11 sularında, Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

....

ABD ile ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." denildi.

...

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

....

Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yeryüzünde insanın istifadesine sunulan her şey bir emanettir. Bir sonraki sahibine sunuluncaya kadar korumak zorundayız" dedi.

...

FETÖ zanlılarına yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon 2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar sorguya alındı. İstanbul'daki operasyon gözaltına alınan 32 muvazzaf asker ise tutuklandı.

....

Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürlüğü ile ilgili ortaya çıkan 'Skandal' FETÖ belgesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından jet soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a gönderilen müfettişler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'den açığa alındıktan sonra açıkta olduğu sürede Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş tarafından gayri resmi çalıştırıldığı iddiasıyla inceleme başlattı.

...

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22'nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 22'nci gününe girdi.

...

Deriner Barajı'nda elektrik üretimi 11 milyar KW'yi geçti

Deriner Barajı'nda yıllık 11 milyar KW'yi geçen elektrik üretimiyle milli ekonomiye 2 milyar 622 milyon TL'lik katkıda bulunduğu bildirildi.

...

İkiz doktorlar şifa dağıtıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar hastalara şifa dağıtırken tıp öğrencilerini de geleceğe hazırlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA