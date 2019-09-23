Günün özeti

23.09.2019 18:25

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

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Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk - İslam alemine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve İslam aleminin mensuplarıyla buluştu.

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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu.

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Darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında

Mısır'ın çeşitli bölgelerinde darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 650'ye çıktı.

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Japonya'da Tapah Tayfunu: 30 yaralı

Japonya'da etki gösteren Tapah Tayfunu nedeniyle 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle 54 uçuş iptal edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı

"Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

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Kamudan başlayarak yetkisiz çakar kullanımına son veriliyor

İçişleri Bakanlığı kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanmasını 1 Kasım'dan itibaren yasakladı.

(İHA)

Kaynak: İHA