Günün Özeti

13.09.2019 17:40

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor

Çocukları dağa kaçırıldığı için oturma eylemi başlatan ailelerin sayış 11'nci gününde 26'ya yükseldi. Oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, "Biz çocuklarımızı birileri dağa götürüp öldürsün diye büyütmüyoruz. Çocukları böyle yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısı ve anneler açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğanb HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin ise "Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız. Bu süreci biz takip ediyoruz" diye konuştu.

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Diyarbakır şehitleri 'kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı. Kulp ilçesindeki cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Kaymakamlık sınavında soruları sızdırması ve usulsüzlük iddialarına 83 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zam yapıldı.

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Cari denge Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Temmuz ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

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Sanayi üretimi Temmuz'da azaldı

Sanayi üretimi 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

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Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Kağıthane'de geçtiğimiz Nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından belirlenen riskli 123 binanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bu bölgede yıl sonuna kadar 850 konutun inşasına başlayacaklarını belirtti.

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Oksijen yüklü tankerin devrilme anı kamerada

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilme anı kameralara yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA