Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCari açık Haziranda azaldıCari işlemler açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre; 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Cari açık Haziranda azaldı
Cari işlemler açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre; 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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20 bin öğretmen görev yerlerine atandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlik, ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik; hayali, şefkati, merhameti olmayanın, çabası olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir. Çocuklar sevdikleri öğretmenlerle daha başarılı olurlar. Ülkemiz için daha iyi ve daha güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız" dedi.
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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye ile yapılan güvenli bölge anlaşmasına ilişkin, "Kuzey Doğu Suriye'de kurulacak güvenli bölge açıklamasını sevinçle karşılıyoruz" dedi.
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LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı
Liseye Geçiş Sınavı 2'nci nakil sonuçları açıklandı.
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Türkiye'de otoyol devrimi
Son 17 yılda devreye aldığı yeni otoyollar ile ticaret akışında uluslararası rotada köprü görevi üstlenen Türkiye'de dev otoyol projeleri vasıtasıyla iller arasındaki mesafeler kısalarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. 2023 yılında toplam ulaşılması hedeflenen otoyol uzunluğu 5 bin 34 km, daha ileriki dönemde ise bu rakam 8 bin 235 km olarak bekliyor.
(İHA)