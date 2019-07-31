Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Freni patlayan kamyon 9 aracı biçti

Eyüpsultan'da freni patlayan kamyon biri öğrenci servisi olmak üzere 9 aracı biçti. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Freni patlayan kamyonun yokuştan inip öğrenci servisine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pakistan'daki patlama güvenlik kamerasında

Pakistan'da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

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12 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana'da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Şebekenin lideri konumundaki şahsın pitbullarla korunan şatosuna polis veteriner hekim yardımıyla girdi.

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Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.

(İHA)

Kaynak: İHA