Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin olarak, "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.

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İki magandaya tutuklama talebi

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hüseyin Sel savcılık sorgusunda, "Bu olaydan dolayı üzgünüm. Maddi manevi zararlarını giderip, özür dilemeye hazırım. Biz de şikayette bulunduk ama duruma göre şikayeti geri çekeriz" dedi.

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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında ve Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Yunanistan'daki seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 39,77 ile yarışta önde gidiyor.

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Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası

Bursa'da minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı. Bir yolcu için birbirlerinin başına acımadan çekiç ve taşla vuran minibüsçüler güçlükle sakinleştirildi. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.

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Hindistan'da korkunç kaza: 29 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA