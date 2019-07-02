Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır. Alacağımız ve hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye'ye getirilmesi başlıca temennimizdir" dedi.

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FETÖ'ye 18 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Bakan Pekcan'dan Haziran ayı ihracat değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "2019 yılı boyunca Türkiye'nin ihracatındaki olumlu performansın sürmesini bekliyoruz" dedi.

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Ege'de mülteci akını devam ediyor

Ege'de 2019 ilk altı ayında Yunanistan adalarına gitmek isterken yakalanan mülteci sayısı 13 bine yaklaştı. Ege'de adeta bir düzensiz göçmen akını yaşanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA