Günün Özeti

Günün önemli haberlerini sizler için derledik

Büyükçekmece'de büyük fabrika yangını: 4 ölü

Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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İstanbul sandık başına gidiyor İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.

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Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul'a dönmeye başladı

stanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

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Nevşehir'de trafik kazası: 30 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA