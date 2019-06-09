Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

300 Bin TL ödüllü o terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Tatil dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, otogar içerisinde de insan yoğunluğu yaşanıyor.

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Tuz Gölü sahilleri aratmıyor

Türkiye'nin 2'inci büyük gölü olan ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Tuz Gölü'ne gelen yerli yabancı turistler, çıplak ayakla gölde yürüyüş yapıyor.

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Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor Eskişehir'de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen şebekelerin çekmediği Musaözü Mahallesi'nde vatandaşlar telefon taşımıyor. Mahalle sakinleri, cep telefonu görüşmelerini de evlerinden aldıkları cep telefonlarının ardından tepelere çıkarak yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA