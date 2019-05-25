Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor.

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İstanbul'da makas yarışı yapan magandalar yakalandı E-5 karayolu ve TEM otoyolunda trafikte onlarca aracın arasında defalarca "makas" atarak insanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalarda toplamda 5 bin 24 lira idari para cezası kesildi.

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Suriye ve Rus Uçakları bomba yağdırdı: 9 ölü Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi; Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar Hama, Lazkiye ve İdlib civarını bombaladığını 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Herkes ailesiyle sahur yaparken onlar hayat kurtarıyor İstanbul'da görevli itfaiye ekipleri Ramazan ayında da yangın, kaza ve kurtarma olaylarına müdahale ederek hayat kurtarıyor. Herkes ailesiyle sahur yaparken itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye hazır vaziyette sahurlarını istasyonda yapıyor. Çok kez olay yerinde sahur yapmak zorunda kaldıklarını belirten itfaiye eri Bülent Yiğitoğlu, "Bazen bir yangında bir kazada olay yerinde sahurumuzu yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

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Bali'deki Agung Yanardağ patladı Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

((İHA)

Kaynak: İHA