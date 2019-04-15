Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Binali Yıldırım: "Oylar sandıkta iç edilmiştir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yargısal sürecin devam ettiğini belirterek, "Oylar sandıkta iç edilmiştir" dedi.

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Ocak ayı işsizlik rakamı belli oldu

İşsizlik oranı Ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

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Katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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İstanbul'da asker konvoyunda "drift" terörü kamerada

Eyüpsultan'da otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca drift attı. Magandalar estirdikleri terörü kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

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Ölümden kıl payı kurtuldu

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu. Genç kızın inanılmaz kurtuluşu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA