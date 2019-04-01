Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Milletimiz bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplam da 778 belediye başkanlığı kazandık" dedi.

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Türkiye seçimini yaptı

Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 51.67'sini alan Cumhur İttifakı 51 il ve 682 ilçede kazandı. Oyların yüzde 37.53'ünü alan Millet İttifakı ise 20 il ve 210 ilçede ipi göğüsledi. Oyların yüzde 8'ini alan HDP 8 il ve 50 ilçede kazandı.Oyların yüzde 2.68'ini alan Saadet Partisi 9 ilçede kazanırken, DSP 2 ilçede TKP ise 1 il ve 1 ilçede kazanan taraf oldu.

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Halk bu illerde HDP'ye "hayır" dedi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayyum ile yönetilen bazı il ve ilçeler HDP'ye 'hayır' dedi. AK Parti Ağrı, Şırnak ve Bitlis'te büyük başarı elde etti

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Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatında Kuzey Irak'taki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

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Çin'de hortum faciası: 2 ölü, 20 yaralı

Çin'in Henan eyaletinde dün bir pazar yerini vuran hortumun 2 şişme trambolini havaya savurmasıyla 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA