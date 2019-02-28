Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan '28 Şubat' yorumu

Erzurum - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. Bu, CHP zihniyetidir. Bu camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir" dedi.

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Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamadı

Hanoi - ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un katılımıyla Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ikinci günü başladı. İki liderin yapması beklenen imza töreni iptal edilirken, anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

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İthalat arttı, ihracat azaldı

İstanbul - İhracat 2019 yılının Ocak ayında, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak'ta dış ticaret açığı ise yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

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Elektrik desteği ödemeleri başlıyor

Ankara - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı.

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25 kişinin öldüğü facia kamerada

Kahire - Mısır'ın başkenti Kahire'de faciayla sonuçlanan yangının başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

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TFF'de Yıldırım Demirören dönemi sona erdi

İstanbul - Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Demirören dönemi sona erdi. Demirören, başkanlık görevinden istifa ettiğini ifade etti.

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Milli Takımda Şenol Güneş dönemi

İstanbul - Türkiye A Milli Futbol Takımının yeni teknik patronu Şenol Güneş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA