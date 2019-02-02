Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Katar Emiri'yle görüştü

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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"İstanbul'a minnet borcum var"

İstanbul - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Tuzla'dan sizlerin destekleriyle ben 2002'de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul'a minnet borcum var" dedi.

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Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti.

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Putin duyurdu: INF'yi askıya aldık

Moskova - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.

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Faciadan kan donduran görüntüler

Brasilia - Brezilya'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Silahlı soyguncu terör örgütünden eğitim almış

Van - Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı bir kişi, silahla marketi soydu. Kısa sürede yakalanan ve tutuklanan soyguncunun terör örgütü PKK'dan Suriye'nin Kobani bölgesinde silah eğitimi aldığı tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA