Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışına katıldı. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camiden çıkarken konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok"dedi. Müteahhitlere de seslenen Erdoğan, "Müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız" dedi.

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Tarihin en büyük sanal bahis operasyonu

İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3.5 milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin euro'ya el konuldu.

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"SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler" dedi.

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Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA