Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin..."

İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "Şimdi 31 Mart seçimleri ile beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. 2023'e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan İstanbul'da biz hedeflerle beraber yürüyeceğiz" dedi.

…

Batan gemiden 7 kişi kurtarıldı

Samsun - Samsun Valisi Osman Kaymak, batan gemide 13 personel bulunduğunu belirterek, "2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişi hala kayıp, 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi" dedi.

…

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 99'u muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

…

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Şanlıurfa - Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

…

İstanbullular güne karla uyandı

İstanbul - İstanbul'da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

… Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Adana - Adana'da kopan elektrik telleri havi fişek gibi patladı.

…

Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

Moskova - Rusya'da kuvözde tedavi gören bir bebeğin ağzına hastane personeli tarafından bantla emzik yapıştırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA