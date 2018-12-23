Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Netanyahu'ya cevap verdi

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya cevap vererek, "İsrail Başbakanı'nın sanıyorum dili sürçtü. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları dünyanın gözü önünde silahla bombayla öldürdüğünü söyleyecekti herhalde. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun" dedi.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist daha

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Endonezya'da ölü sayısı 222'ye yükseldi

Jakarta - Endonezya'da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye yükseldi.

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F.Bahçe'ye ilk mağlubiyetini G.Saray tattırdı

İstanbul - Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti ve ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

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Sınıra komando sevkiyatı

Hatay - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, değişik birliklerden gelen 200'e yakın komando ve askeri araç konvoyu Kilis'e doğru yola çıktı.

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Körfez'i kirleten gemilere 15.5 milyon TL ceza

Kocaeli - İzmit Körfezi'nde denizi kirlettikleri tespit edilen 459 gemiye 12 yılda 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildi.

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Karıncaların şaheserleri

Mogadişu - Somali'de termit yuvalarının yüksekliği görenleri şaşırtıyor. Ülkenin değişik bölgelerinde sıklıkla karşılaşılan ve 4 metreyi bulan yuvalar, peri bacalarını andırıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA