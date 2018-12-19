Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti.

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Karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı

İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.

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727 aranan şahıs yakalandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması"nda aranan 727 şahıs ise yakalandı.

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Emniyet'te FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis teşkilatı birimlerinde görev yapan FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, eylem tasarladıkları belirtilen yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı.

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İstanbul'da gasp dehşeti kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da 3 kapkaççı cadde üzerinde yürüyen adamı önce dövdü, sonra çantasını aldı. Kapkaççıların güpegündüz dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA