Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 2018'in göçmen bilançosu

Yeni bir yaşam ümidiyle ülkelerinden yola çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen 24 bin 598 göçmenden 23 bin 318'i Ege Denizi'nde yakalandı. 2018'de aralık ayına kadar 93 kişi ise yaşamını yitirdi.

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4 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyine 3 Aralık 2018'de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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15 ilde FETÖ'nün sözde mahrem imamlarına operasyon

Diyarbakır merkezli 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sözde mahrem imamları kapsamında 27 kadına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 11 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Aslan gençleriyle kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

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İşçi servisi ağaca çarpıp devrildi: 14 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servisi önce ağaca çarptı ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı.

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Valilik: 20 kişi dumandan etkilendi

Hatay Valiliği, Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 20 kişinin dumandan etkilendiğini bildirdi.

(İHA)