Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım" dedi.

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Hükümete "maden kazaları" eleştirisi

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor?" dedi.

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Fransa'ya "Gezi" hatırlatması

Ankara - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gezi olayları esnasında polisin göstericilere meşru ve hukuki müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde Türkiye'ye ne söylemişse yemiş yutmuş, orantısız tepkiye tevessül etmiştir. Bir ara OHAL yönetimiyle ilgili ülkemize ayar ve akıl vermeye kalkışan Fransa'nın bizatihi OHAL ilanını tartışmaya başlaması da çok manidardır" dedi.

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FETÖ'ye darbe üstüne darbe: 208 gözaltı kararı

İstanbul - FETÖ soruşturmaları kapsamında 208 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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'Drift' yapıp havaya ateş açtılar

İstanbul - İstanbul'un farklı noktalarında asker uğurlama bahanesiyle trafiğe çıkan magandalar, yine ortalığı birbirine kattı. Drift denilen tehlikeli hareketleri yapan şahıslar, havaya da ateş açtı.

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Feci kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Ankara - Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

(İHA)